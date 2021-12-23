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Путин процитировал Солженицына, говоря о демографии в России

Российский лидер подчеркнул, что сбережение народа является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста страны.

23 декабря, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обостряется демографическая проблема — и с политической, и с гуманитарной, и с экономической точек зрения. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, процитировав писателя Александра Солженицына.

"Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", — заявил Путин.

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Он отметил, что 146 миллионов населения совершенно недостаточно для такой большой территории, не хватает рабочих рук. Глава страны добавил, что в России, в частности, снизилась средняя продолжительность жизни — с 71,5 до 70,1.

Ранее Путин раскрыл, какие проблемы в России не дают ему спать по ночам. Лидер РФ отметил, что страна сталкивается с теми же трудностями, что и остальной мир. Он подчеркнул, что необходимые решения важно принимать своевременно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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