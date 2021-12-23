Путин процитировал Солженицына, говоря о демографии в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране обостряется демографическая проблема — и с политической, и с гуманитарной, и с экономической точек зрения. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, процитировав писателя Александра Солженицына.

"Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста", — заявил Путин.

Он отметил, что 146 миллионов населения совершенно недостаточно для такой большой территории, не хватает рабочих рук. Глава страны добавил, что в России, в частности, снизилась средняя продолжительность жизни — с 71,5 до 70,1.