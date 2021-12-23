Путин оценил работу правительства и Центробанка в пандемию

Российский лидер Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что работа Правительства РФ и Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки.



"В целом и работа правительства, и работа ЦБ в пандемию заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки", — указал Путин, назвав результаты трудов членов кабмина и сотрудников ЦБ положительными.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%. Также, по словам президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем предполагалось.