НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин оценил работу правительства и Центробанка в пандемию

Результаты трудов членов кабмина и сотрудников Банка России глава государства назвал положительными.

23 декабря, 09:32

Здание Банка России на Неглинной улице. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Российский лидер Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что работа Правительства РФ и Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки.

"В целом и работа правительства, и работа ЦБ в пандемию заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки", — указал Путин, назвав результаты трудов членов кабмина и сотрудников ЦБ положительными.

Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5%

Путин заявил, что рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5%

В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%. Также, по словам президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем предполагалось.

А ранее Лайф сообщал, что ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. При этом регулятор может создать для этой категории граждан постоянные кредитные каникулы, а также обнулить комиссии за переводы на счёт самому себе.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1