Путин оценил работу правительства и Центробанка в пандемию
Результаты трудов членов кабмина и сотрудников Банка России глава государства назвал положительными.
Здание Банка России на Неглинной улице. Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Российский лидер Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции заявил, что работа Правительства РФ и Центрального банка заслуживает удовлетворительной оценки.
"В целом и работа правительства, и работа ЦБ в пандемию заслуживает, будем вести себя скромно, удовлетворительной оценки", — указал Путин, назвав результаты трудов членов кабмина и сотрудников ЦБ положительными.
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также сообщил, что реальные доходы россиян выросли на 3,5%. Также, по словам президента, инфляция в стране ожидается на уровне 8%, это больше, чем предполагалось.
А ранее Лайф сообщал, что ЦБ предложил ограничить спецвклады для малоимущих суммой в 100 тысяч рублей. При этом регулятор может создать для этой категории граждан постоянные кредитные каникулы, а также обнулить комиссии за переводы на счёт самому себе.
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