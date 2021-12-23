Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к ковиду в России

Путин — о коллективном иммунитете к ковиду в России: Этого очень мало. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции озвучил показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в стране: сейчас он составляет 59,4%, что очень мало.

"У нас сейчас 59,4% на сегодняшний день, ну или на вчерашний вечер — коллективный иммунитет. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Но этого недостаточно", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что России нужен коллективный иммунитет под 80%, Путин выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем этого уровня.