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Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к ковиду в России

Президент выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем уровня уже 80%.

23 декабря, 09:33
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Путин — о коллективном иммунитете к ковиду в России: Этого очень мало. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции озвучил показатели коллективного иммунитета к коронавирусу в стране: сейчас он составляет 59,4%, что очень мало.

"У нас сейчас 59,4% на сегодняшний день, ну или на вчерашний вечер — коллективный иммунитет. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Но этого недостаточно", — отметил глава государства.

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Он подчеркнул, что России нужен коллективный иммунитет под 80%, Путин выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем этого уровня.

Ранее Лайф писал, что в России уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет 58,8%. Как сообщил премьер-министр страны, в Калмыкии этот показатель выше, сейчас он равен 63%.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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