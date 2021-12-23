Путин заявил, что не вмешивается в работу Центробанка
Глава государства отметил, что слышит критику в адрес Банка России, при этом подчеркнул, что регулятор ведёт "независимую политику".
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент РФ Владимир Путин на 17-й ежегодной большой пресс-конференции указал, что не вмешивается в работу Центробанка. Как подчеркнул российский лидер, он контактирует с предпринимателями и в курсе их мнения, при этом оценивает работу регулятора положительно.
"Я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно. В принципе, мы находим золотую середину", — сказал глава государства, отметив, что регулярно беседует с представителями Банка России — "не всё показывают по телевизору".
В ходе ежегодной пресс-конференции Путин также рассказал о поддержке пострадавших от пандемии ковида отраслей экономики. Глава государства отметил, что в этом процессе всё нацелено на сохранение рабочих мест и помощь людям.
А ранее Лайф сообщал, что Центробанк предложил ввести обязательную сумму возврата при краже со счетов россиян. Согласно проведённым исследованиям, в 2020 году мошенники похищали у россиян в среднем 13,9 тысячи рублей за раз.
Комментариев: 0