Путин положительно оценил усилия правительства по поддержке бизнеса. Видео © LIFE

Правительство РФ принимает все меры по поддержке бизнеса в контакте с предпринимателями, и результат неплохой, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и зарплат, рассрочки, льготная аренда. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы", — отметил глава государства.

Президент добавил, что ряд мер продлён и работает сейчас, и подчеркнул, что всё происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом.