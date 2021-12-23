Путин положительно оценил усилия правительства по поддержке бизнеса
Президент подчеркнул, что всё происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом.
Пресс-конференция с президентом РФ. Фото © LIFE
Путин положительно оценил усилия правительства по поддержке бизнеса. Видео © LIFE
Правительство РФ принимает все меры по поддержке бизнеса в контакте с предпринимателями, и результат неплохой, заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Льготное кредитование, прямая поддержка, связанная с сохранением рабочих мест и зарплат, рассрочки, льготная аренда. На это выделялись и выделяются огромные ресурсы", — отметил глава государства.
Президент добавил, что ряд мер продлён и работает сейчас, и подчеркнул, что всё происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом.
Ранее Собянин заверил, что бизнес "не останется крайним" в ситуации с пандемией. В Москве удалось найти оптимальный баланс между ограничительными ковидными мерами и "сохранением возможностей для функционирования экономики".
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