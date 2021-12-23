Путин: Если ставку ЦБ не повышать, в России будет "как в Турции"
По словам главы государства, Москве удастся найти золотую середину в кредитно-денежной политике.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции отметил, что без повышения ключевой ставки Центробанка ситуация в стране могла бы быть "как в Турции".
"Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьёзный вопрос, серьёзный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным: я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно", — сказал российский лидер и добавил, что Москве удаётся найти золотую середину.
Ранее Лайф сообщал, что ЦБ резко повысил ключевую ставку — до 8,5% годовых. Это максимум за последние четыре года. Напомним, начиная с марта 2021 года регулятор постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, но уже тогда стало понятно, что в 2021 году это не последнее повышение.
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