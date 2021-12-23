Путин: Если ставку ЦБ не повышать, в России будет "как в Турции"

"Я знаю неудовлетворённость реального сектора от повышения ставок, но если этого не делать, то у нас может быть как в Турции. В этом же проблема. Это серьёзный вопрос, серьёзный вызов. Надо аккуратнее этим инструментом пользоваться. Но ЦБ проводит независимую политику. Вам может показаться это странным: я не вмешиваюсь в работу ЦБ, но оцениваю её положительно", — сказал российский лидер и добавил, что Москве удаётся найти золотую середину.