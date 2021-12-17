Как дочь Навального сдала отца, который не пускал собственных детей на митинги Юрист и правозащитник Илья Ремесло — о том, как "борец с режимом" Навальный зовёт на уличные акции чужих детей, а своих предпочитает держать в стороне от незаконных массовых мероприятий. 17 декабря, 14:02 Дочь российского оппозиционера Алексея Навального Дарья Навальная. Фото © ТАСС / EPA / JULIEN WARNAND / POOL

В прошлом многие люди (и я в их числе), видя большое количество подростков на митингах Навального, задавались вопросами: а где же дети самого Навального? Почему Навальный считает возможным втягивать в незаконную активность чужих детей, даже обещая им 10 тысяч евро (кстати, обещание он так и не сдержал), а своих детей предпочитает держать в стороне от незаконных массовых мероприятий?

Сегодня эта странность наконец разъяснилась. В интервью немецкому СМИ Der Spiegel Дарья Навальная признала, что отец запретил ей посещать митинги.

DER SPIEGEL: Is it true that he didn’t want you to go to demonstrations? Navalnaya: I was incredibly drawn to them, but he always said: There should only be one Navalny in custody. You stay at home, so that I don’t have to worry about which detention center you’re in while I’m locked in a different one. "Чтобы я не беспокоился, а то вдруг нас обоих задержат, пусть уже сидит кто-то один" — так мотивировал своё решение заботливый отец.

Интервью Дарьи Навальной в немецком СМИ Der Spiegel. Скриншот © Spiegel.de

Добавлю, что Дарья не посещала вообще никаких митингов — даже тех, на которые не ходил Навальный. Так что запрет явно был мотивирован желанием оградить Дарью Навальную от неприятностей с законом, которым подвергались рядовые митингующие. По моим данным, решение об этом приняла Юлия Навальная, которая как глава семьи никогда не позволила бы Алексею вовлечь во что-то нехорошее дочь.

Такую заботу о своих детях можно было бы только похвалить, если бы она не сопровождалась призывами к другим, "не особенным" детям выходить на акции. Ведь сам Навальный и его соратники неоднократно утверждали, что в вовлечении детей в незаконные акции нет ничего зазорного.

Есть в этой истории и ещё один пласт — вопрос о равенстве, к которому так любят взывать борцы с режимом. И Навальный в своих роликах любил "бичевать" кумовство чиновников и бизнесменов по отношению к своим детям, пытаясь вызвать таким образом зависть и разжечь социальную рознь у молодёжи. Мол, этим хозяевам жизни плевать на вас, а мне нет. Поэтому идите за мной, я знаю, как надо. Тот, кто был никем, станет всем!

Но реальность оказалась прозаичнее. Дочь Навального, не обладая какими-то заслугами и талантами, "по блату" поступила в Стэнфорд, воздерживалась по настоянию отца от участия в митингах, и у неё всё хорошо, она, без сомнения, станет значимой фигурой в западном мире. А назначенные на роль пушечного мяса исполняли свою роль и садились пачками, пока Навальный получал от неизвестных благодетелей миллионы долларов в криптовалюте и деньгах.

Получалось как-то странно — ведь борец с режимом и за равенство не может быть "наполовину революционером". Он обязан подавать всем сторонникам личный пример, у него не может быть двойной морали — одно "хорошо и плохо" для семьи, другое — для остальных.

Эта двойная мораль дала о себе знать уже давно — от неё систематически страдали и соратники Навального, которых он, в отличие от семьи, оставлял в трудную минуту. Сломавший ногу на "дачинге" Денис Лебедев, арестованный волонтёр Туровский, получивший многомиллионный штраф Денис Михайлов, глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева, руководитель московского штаба Виталий Серуканов — это лишь наиболее известные примеры.

Всем этим людям довелось узнать, что Навальный относится к проблемам своей семьи куда более трепетно, чем к проблемам соратников. Всегда как-то так получалось, что отвечать перед законом должен кто-то другой, но не сам Навальный. А потом бумеранг правосудия таки вернулся. И теперь "борцу с режимом" пришлось самому ощутить впечатления тех "чужих", кто садился ранее из-за него. Итог печален — и даже выданная "на отвали" грамота Европарламента с нарочитыми ошибками в имени награждённого, как нарочно, подчёркивает пустоту и ложность "борца с режимом".

Авторы Илья Ремесло