Как дочь Навального сдала отца, который не пускал собственных детей на митинги

DER SPIEGEL: Is it true that he didn’t want you to go to demonstrations?

Navalnaya: I was incredibly drawn to them, but he always said: There should only be one Navalny in custody. You stay at home, so that I don’t have to worry about which detention center you’re in while I’m locked in a different one.

"Чтобы я не беспокоился, а то вдруг нас обоих задержат, пусть уже сидит кто-то один" — так мотивировал своё решение заботливый отец.