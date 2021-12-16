Опция измены : Почему разразился дипломатический скандал в Берлине и как предать родину по-журналистки Журналист Игорь Мальцев — о том, почему из Германии выслали двух российских дипломатов и как это связано с делом чеченского террориста Хангошвили. 16 декабря, 14:18 7322 7322 Здание Посольства России в Берлине. Фото © ТАСС / ЕРА / FELIPE TRUEBA

События идут всё более плотным косяком. Особенно на германском фронте. Во-первых, закончился суд над россиянином, которого подозревают в убийстве чеченского террориста в Берлине. В тот же день немцы объявили о высылке двух российских дипломатов из страны. Ну и конечно, сегодня началось вещание российского канала на немецком языке RT DE (поздравления Маргарите Симоньян).

Впрочем, связаны между собой только два первых события. Год понадобился немецкому суду, чтобы попытаться разобраться в убийстве чеченца с грузинским гражданством Зелимхана (Торнике) Хангошвили (поэтому его тут в прессе называют грузином Торнике К., но это не так) в берлинском Тиргартене. И теперь за это преступление осуждён на пожизненное 56-летний Вадим Красиков (Соколов). Суд убеждён, что "обвиняемый россиянин является сотрудником российской внутренней разведки ФСБ", которому приписывают дальнейшие заказные убийства за рубежом.

Суд-то, конечно, может быть убеждён в чём угодно, но доказательной базы для этого утверждения, равно как и для многих других на этом суде, просто не существует. Более того, с самого начала процесса выяснилось, что один из ключевых свидетелей обвинения ничего свидетельствовать не может и не хочет. Но, собственно, суду это и не надо, практически все обвинения суд строил на информации конторы под названием Billingcat и русского журнала Insider Романа Доброхотова.

Проблема только в том, что Зелимхан (Торнике) Хангошвили во Вторую чеченскую войну был тесно связан с главой террористической Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым и состоял в отряде Шамиля Басаева. С последним они участвовали в рейде на Назрань в 2004 году, где было убито 93 мирных жителя и силовика. В 2016 году боевик с семьёй в лучших европейских традициях получил убежище в Германии.

— Этот человек был в нашем розыске, очень жестокий и кровожадный человек. Только в одной акции, в которой он участвовал, от его рук погибло 98 человек. И он был одним из организаторов взрывов в московском метро, — сказал Путин на пресс-конференции в декабре 2019 года.

А теперь смотрим: "русский журналист" Роман Доброхотов отстаивает свою версию заказного шпионского убийства террориста не просто Вадимом Красиковым (Соколовым), но и всей Российской Федерацией во главе с Владимиром Путиным. И, конечно, немецкие газеты формулируют так: "Путин приказал убить Зелимхана", "Приспешник Путина получил пожизненное заключение!" и прочие прелести. Спасибо, Рома, шкура продажная.

Вы вдумайтесь: российское издание и типа российский журналист активно работают на берлинский суд, дабы посадить россиянина на пожизненное. Прекрасно, в этом, собственно, вся наша "оппозиция".

Дальше — больше: новоиспечённая "министерка иностранных дел" Анналена Бербок, та самая, которая против "Северного потока – 2" и вообще выполняет любое пожелание с Капитолийского холма, объявила о высылке двух дипломатов из Германии "в связи с делом Красикова (Соколова)".

Звучало это так: "Правительство Германии объявило двух сотрудников российского посольства в Германии "нежелательными лицами". Это было разъяснено российскому послу Сергею Нечаеву во время встречи в Министерстве иностранных дел в среду, сообщила министр иностранных дел Анналена Бербок в Берлине. Такой шаг равносилен высылке дипломатов.

Посол Нечаев в ответ сказал: "Мы считаем этот приговор беспредметным, политически мотивированным и наносящим серьёзный ущерб и без того непростым германо-российским отношениям. Посол назвал обвинение в причастности Российской Федерации к преступлению "абсурдным". Он, в частности, раскритиковал то, что исследования интернет-платформ Bellingcat и Insider и "другие необоснованные догадки" были приняты в качестве доказательств". Имена русских дипломатов, которых высылают, пока в печати не опубликованы.

Но это не первый уже недружественный акт со стороны нового министра Бербок, которая буквально за неделю своего пребывания на посту уже успела обвинить Путина в разжигании сербского национализма в Боснии и Герцеговине, высказать своё неприятие сближения России и Китая и прочее. Ну, в общем, вектор нам понятен. И уровень профессионализма зелёной активистки тоже.

Авторы Игорь Мальцев