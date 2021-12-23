Президент Владимир Путин объяснил показатели смертности от ковида в России низким коллективным иммунитетом. Заявление прозвучало в ходе большой пресс-конференции российского лидера в четверг, 23 декабря. Путин заверил, что статистика летальных исходов в стране не занижается, а напротив, действует принцип максимальной открытости, чтобы люди с большей охотой шли прививаться.

"Смертность высокая отчего? Да уровень коллективного иммунитета у нас низкий. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90%, а у нас 59,4. Низкий — вот вам и результат", — рассуждает глава государства.

Путин напомнил, что новые штаммы, вызванные способностью вируса к мутации, возникают в тех регионах, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета в принципе низкий.

"Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой и человечество постоянно будет жить с этим и нести эти потери. У нас даже появился термин "избыточная смертность", — добавил президент.