Депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене
При нынешнем президенте Украина потеряла энергетическую независимость, отмечается в документе, поданном в правоохранительные органы Незалежной.
Пётр Порошенко. Фото © Facebook / Петро Порошенко
Депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", главой которой является бывший президент Украины Пётр Порошенко, заявили о том, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский и его окружение совершили государственную измену и профинансировали терроризм. С таким утверждением они обратились в правоохранительные органы Незалежной, сообщает пресс-служба партии.
"Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в Офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — говорится в релизе.
Указывается, что во время правления Владимира Зеленского страна "потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора", коей в Киеве считают Россию.
Ранее Порошенко записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. По его мнению, украинский лидер перешёл "красные линии", когда обвинил его в финансировании терроризма.
Комментариев: 0