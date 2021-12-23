Депутаты от партии Порошенко обвинили Зеленского и его окружение в госизмене

Депутаты Верховной рады от партии "Европейская солидарность", главой которой является бывший президент Украины Пётр Порошенко, заявили о том, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский и его окружение совершили государственную измену и профинансировали терроризм. С таким утверждением они обратились в правоохранительные органы Незалежной, сообщает пресс-служба партии.

"Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в Офис генерального прокурора Украины, Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением", — говорится в релизе.

Указывается, что во время правления Владимира Зеленского страна "потеряла энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора", коей в Киеве считают Россию.