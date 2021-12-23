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Путин — об иностранных базах возле России: Окружить такую территорию — сложная задача

При этом глава государства отметил, что базы появляются "кругом" — на востоке, юге, севере, западе.

23 декабря, 09:58

Владимир Путин. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что рядом с РФ есть иностранные военные базы, но окружить такую огромную территорию — сложная задача. При этом глава государства отметил, что базы появляются "кругом" — на востоке, юге, севере, западе.

"Разве я говорил, что нас окружают? Базы — да, но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача", — подчеркнул российский лидер на ежегодной пресс-конференции.

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А ранее Лайф сообщал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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