Путин — об иностранных базах возле России: Окружить такую территорию — сложная задача
При этом глава государства отметил, что базы появляются "кругом" — на востоке, юге, севере, западе.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин заявил, что рядом с РФ есть иностранные военные базы, но окружить такую огромную территорию — сложная задача. При этом глава государства отметил, что базы появляются "кругом" — на востоке, юге, севере, западе.
"Разве я говорил, что нас окружают? Базы — да, но так, чтобы окружить такую территорию, как наша, — это сложная задача", — подчеркнул российский лидер на ежегодной пресс-конференции.
А ранее Лайф сообщал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.
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