Путин — о полномочиях глав регионов: Разве можно сравнивать Чукотку и Москву?

Президент России Владимир Путин заявил, что руководители регионов в период пандемии проявили себя ответственно и не боялись принимать сложные решения. Об этом российский лидер сообщил во время ежегодной пресс-конференции.

"Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра — и для этого была создана правительственная комиссия — нам нужно всё-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ну разве можно сравнить Чукотку и Москву?" — сказал Путин.

Он отметил, что многие страны взяли с России пример и пошли по такому же пути. Российский лидер подчеркнул, что власти поддерживали регионы, которые принимали правильные решения. И такое взаимодействие позволило достичь нужного результата.