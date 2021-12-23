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Путин — о полномочиях глав регионов: Разве можно сравнивать Чукотку и Москву?

Российский лидер отметил, что федеральный центр всегда поддерживал субъекты, которые проводили нужные решения в период пандемии.

23 декабря, 09:56
<p><em style="font-style: italic;">Город Анадырь на Чукотке</em>. Фото © ТАСС / Геодакян Артем</p>

Город Анадырь на Чукотке. Фото © ТАСС / Геодакян Артем

Президент России Владимир Путин заявил, что руководители регионов в период пандемии проявили себя ответственно и не боялись принимать сложные решения. Об этом российский лидер сообщил во время ежегодной пресс-конференции.

"Ситуация в разных регионах разная, по-разному складывается. И поэтому при общем руководстве со стороны федерального центра — и для этого была создана правительственная комиссия — нам нужно всё-таки отдать на уровень регионов возможность тонко регулировать ситуацию в самом регионе. Ну разве можно сравнить Чукотку и Москву?" — сказал Путин.

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Он отметил, что многие страны взяли с России пример и пошли по такому же пути. Российский лидер подчеркнул, что власти поддерживали регионы, которые принимали правильные решения. И такое взаимодействие позволило достичь нужного результата.

Ранее сообщалось, что в российских регионах запустят программы научно-технологического развития. Они позволят поддерживать наиболее перспективные проекты в субъектах страны.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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