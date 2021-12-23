Путин ответил на вопрос, какой российский город выбрал бы для жизни

Владимир Путин — о городе для жизни. Видео © LIFE

На 17-й ежегодной пресс-конференции российскому лидеру Владимиру Путину задали вопрос о том, какой из городов страны он выбрал бы для жизни. При этом журналист предложил назвать что-то помимо Москвы и Петербурга. Президент напомнил, что в Северной столице родился, это его родной город.

"Петербург мой родной город, поэтому я подумал о нём, конечно. Но у нас города и малые и большие развиваются, развиваются достаточно энергично, конечно. <...> Краснодар, посмотрите, как развивается, Крым", — ответил глава государства.

Вместе с тем российский лидер пояснил, что государство принимает меры для развития малых городов. В частности, речь идёт о строительстве автомобильных, железнодорожных дорог. Как подчеркнул Путин, в развитие этой сферы планируется вложить колоссальные ресурсы.