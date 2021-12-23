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Путин ответил на вопрос, какой российский город выбрал бы для жизни

Главе государства предложили назвать что-то помимо Москвы и Петербурга. Как отметил сам российский лидер, сейчас власти должны уделить внимание развитию малых городов.

23 декабря, 09:58

Владимир Путин. Фото © LIFE

Владимир Путин — о городе для жизни. Видео © LIFE

На 17-й ежегодной пресс-конференции российскому лидеру Владимиру Путину задали вопрос о том, какой из городов страны он выбрал бы для жизни. При этом журналист предложил назвать что-то помимо Москвы и Петербурга. Президент напомнил, что в Северной столице родился, это его родной город.

"Петербург мой родной город, поэтому я подумал о нём, конечно. Но у нас города и малые и большие развиваются, развиваются достаточно энергично, конечно. <...> Краснодар, посмотрите, как развивается, Крым", — ответил глава государства.

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Вместе с тем российский лидер пояснил, что государство принимает меры для развития малых городов. В частности, речь идёт о строительстве автомобильных, железнодорожных дорог. Как подчеркнул Путин, в развитие этой сферы планируется вложить колоссальные ресурсы.

А ранее глава государства призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России. По его словам, в этих населённых пунктах ситуация требует того, чтобы её держали под особым контролем.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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