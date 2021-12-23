Путин рассказал, в каком случае станет бессмысленным авиасообщение между Москвой и Петербургом

Авиасообщение между Москвой и Петербургом станет бессмысленным с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали, но проект нужно оценить с точки зрения экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Если будет проходить высокоскоростная магистраль, на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что где-то этот поезд должен останавливаться... Но авиация на этом плече перестанет существовать, она становится бессмысленной", — отметил глава государства.