Путин рассказал, в каком случае станет бессмысленным авиасообщение между Москвой и Петербургом
При этом президент отметил, что запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали отразится на Великом Новгороде.
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Авиасообщение между Москвой и Петербургом станет бессмысленным с запуском высокоскоростной железнодорожной магистрали, но проект нужно оценить с точки зрения экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.
"Если будет проходить высокоскоростная магистраль, на Великом Новгороде это должно отразиться, потому что где-то этот поезд должен останавливаться... Но авиация на этом плече перестанет существовать, она становится бессмысленной", — отметил глава государства.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект строительства высокоскоростной железной дороги до Петербурга в августе этого года. Время в пути от столицы до Петербурга составит 2 часа 30 минут. Согласно данным паспорта госпрограммы "Развитие транспортной системы", строительство будет завершено в 2027 году.
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