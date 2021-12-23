Путин заявил, что Россию нельзя победить

Владимир Путин на пресс-конференции. Видео © LIFE

Российский лидер Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции заявил, что оппоненты РФ на протяжении веков говорили, что победить нашу страну нельзя — "можно только развалить изнутри". Это и происходило, указал президент. Напомним, мероприятие в эти минуты проходит в столичном "Манеже".

"Хочу напомнить то, что говорили наши оппоненты на протяжении веков — Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри. Что благополучно было сделано по результатам Первой мировой войны и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз", — сказал глава государства, отвечая на вопрос журналиста Би-би-си.