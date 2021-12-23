Путин оценил украинский закон о языке: Русскоязычных выдавливают с исторических территорий

Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.