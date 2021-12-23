Путин оценил украинский закон о языке: Русскоязычных выдавливают с исторических территорий
По словам главы государства, складывается ощущение, что на Украине готовятся создать "анти-Россию".
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин прокомментировал украинские законы о коренных народах и о языке. Глава государства отметил, что таким образом власти Незалежной выдавливают русскоязычное население.
"Русских объявили некоренным народом. О языке. Русских выдавливают с исторических территорий", — заявил Путин на пресс-конференции.
По словам главы государства, складывается ощущение, что на Украине готовятся создать "анти-Россию".
Ранее Лайф сообщал, что на Украине признали провал борьбы с русским языком. В Киеве заявили, что русскоязычное население страны является "русифицированными украинцами".
Напомним, Верховная рада приняла закон об украинском языке 25 апреля 2019 года. Документ подписал президент Пётр Порошенко. Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине, Киеву было рекомендовано переписать статью скандального закона. Но позже, несмотря на это и на свои предвыборные обещания, избранный президентом Владимир Зеленский не стал отменять дискриминирующий языковой закон Порошенко. Телеканалам была установлена квота в 90% для передач на украинском языке. 14 июля уже текущего года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был признан конституционным.
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