Путин: США готовы начать диалог о гарантиях безопасности в начале года в Женеве
Российский лидер отметил, что в целом Москва видит пока положительную реакцию Вашингтона. По его словам, представители обеих стран, которые будут присутствовать на встрече, уже назначены.
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В США заявили о готовности начать переговоры с Россией о гарантиях безопасности в самом начале 2022 года в Женеве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.
"Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию (США на предложения по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа). Американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон уже назначены", — сказал Путин.
Он также выразил надежду, что работа по этому вопросу в дальнейшем будет идти именно по этому пути.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на Восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.
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