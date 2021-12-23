Путин: США готовы начать диалог о гарантиях безопасности в начале года в Женеве

В США заявили о готовности начать переговоры с Россией о гарантиях безопасности в самом начале 2022 года в Женеве. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

"Хотел бы подчеркнуть, что в целом мы видим пока положительную реакцию (США на предложения по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа). Американские партнёры нам говорят о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон уже назначены", — сказал Путин.