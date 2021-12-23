Путин заподозрил Киев в подготовке новой военной операции против Донбасса

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Киев планирует новую военную операцию против Донбасса, и выразил мнение, что к этому нужно готовиться. Об этом глава государства заявил на ежегодной пресс-конференции.

"Теперь нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Будете защищать — новые санкции последуют", — обратил внимание российский лидер.