Путин заподозрил Киев в подготовке новой военной операции против Донбасса
По мнению российского лидера, Москве сейчас посылают сигналы "не вмешиваться" в будущий конфликт.
Владимир Путин. Фото © LIFE
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Киев планирует новую военную операцию против Донбасса, и выразил мнение, что к этому нужно готовиться. Об этом глава государства заявил на ежегодной пресс-конференции.
"Теперь нам говорят "война, война, война". Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Будете защищать — новые санкции последуют", — обратил внимание российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские военные впервые провели стрельбы из комплексов Javelin в Донбассе. Так, вооружение армии Украины сегодня насчитывает почти 100 пусковых установок "Джавелин" и 500 ракет к ним.
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