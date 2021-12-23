Нет места для дилетантов: Почему России хотят пришить ярлык химического террориста В отличие от сирийских постановок и пробирки Коллина Пауэла, в Донбассе могут организовать серьёзный очаг поражения, где пострадают как местные жители, так и солдаты ВСУ. 22 декабря, 21:40 Фото © Getty Images / Pierre Crom

Сегодня последовала реакция официального представителя Минобороны США Джона Кёрби в ответ на заявление главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу о подготовке американскими ЧВК провокации в Донбассе с применением химического оружия. Вашингтон опровергает эту информацию. Российские военные эксперты считают, что наша разведка умышленно оглашает количество западных специалистов — 120 человек, потому что готовится не имитация какого-то взрыва, как было не раз в Сирии, а целенаправленная диверсия и профессионалы там нужны для того, чтобы организовать взрыв или утечку, учитывая исходные климатические данные, в том числе и ветер, а затем успешно скрыть свои следы.

Пророссийские повстанцы восстанавливают контроль над Углегорском, Украина. Фото © Getty Images / Pierre Crom

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина заявил o военном освоении территории Украины Соединёнными Штатами и подготовке в Донецкой области провокации при помощи 120 сотрудников ЧВК США. Спустя несколько часов появилась реакция США. "Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности", — заявил Кёрби.

Вспомним Колина Пауэлла, который тряс пробиркой в ООН и утверждал, что в Ираке есть оружие массового поражения. Все знают, чем это закончилось: казнью Саддама Хусейна, разрушением страны, кровью мирных жителей, беженцами и гражданской войной вместо обещанной всему миру демократии. Оружия же массового поражения в Ираке так и не нашли. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, в отличие от цирка, устроенного при обвинении Ирака, и постановок "Белых касок" в сирийских городах о якобы использовании химоружия Башаром Асадом, в Донбассе события могут принять совершенно другой оборот.

Когда выступает наш министр, он говорит, что есть химические вещества и за ними кто-то стоит, это данные нашей разведки, так же как и цифры — 120 специалистов ЧВК. Понятно, что доставка химвеществ в Донецкую область необходима для провокации. В заявлении главы российского военного ведомства есть особенность — специалисты из ЧВК нужны не для имитации процесса, как было в Сирии с "Белыми касками". Это подготовленные диверсанты, которые знают, как применять это оружие, правильно ориентироваться в климатических условиях, какие нужны температура, влажность, ветер, чтобы самим не отравиться и скрыть следы. Тут будут работать профессионалы Алексей Леонков Военный эксперт

Солдаты химической школы Форт Леонард Вуд в штате Миссури, США, обучаются различным типам обнаружения химических веществ и выживания, включая практику в горячей зоне, где используются настоящие отравляющие вещества, такие как нервно-паралитические газы GB (зарин) и VX. Фото © Getty Images / Brendan Smialowski

Военный эксперт Константин Сивков предположил, что в Донецкую область доставлено два типа химических веществ — ботулотоксин в 40-миллиметровых контейнерах и ёмкости около 300 килограммов, используемые в аэрозольном варианте.

Это могут быть нервно-паралитические или удушающие газы, какие конкретно — пока не установлено. Скорее всего, отравляющие вещества, которые планируется применить против украинских вооружённых сил. Тем самым руками ЧВК США решат несколько задач: мобилизуют ВСУ против России и непризнанных республик, обвинят Москву в химическом терроризме, создадут политический и психологический повод для прямого военного вмешательства США и НАТО в этот военный конфликт Константин Сивков Военный эксперт

Количество специалистов ЧВК означает, что собственных солдат и офицеров пока не хотят использовать, для этого и наняты особые специалисты. Потому что смерть западных военных похоронит и без того пошатнувшийся авторитет США. Они подталкивают Зеленского и руководство ВСУ к акции, как Саакашвили в 2008 году. Ускоряя вмешательство России, так как в Донбассе живёт больше полумиллиона граждан с паспортами РФ, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

США нужна поддержка мировой общественности, поэтому им важно обозначить республики Донбасса как террористов. Это будет чисто идеологическая, пропагандистская акция. В ответ напросится вывод: если Россия поддерживает республики, то покрывает террористов. Момент сугубо политический, повод для ввода новых санкций, ограничений против нас. Однако сами воевать за Украину они не пойдут, им слишком жалко своих солдат, они слишком сильно переживают из-за высоких потерь личного состава. Что такое Украина для США и НАТО — даже не союзник. Место, куда можно поставлять ржавое вооружение и бесконечно раздражать терпеливую Москву Виктор Литовкин Военный эксперт

На фоне этих событий считывается и реакция Китая — главного внешнеполитического соперника США, который демонстрирует если и не поддержку России, то желание упорядочить агрессию западного военного альянса. Пресс-служба китайского МИД сообщила, что Пекин "готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению вести углублённые обсуждения со всеми сторонами по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности, чтобы внести вклад в поддержание мира и безопасности". Это ответ КНР — нужен ли Поднебесной договор с США о гарантиях безопасности, аналогичный тому, что Россия предлагает НАТО и США. Поэтому, задумывая провокацию в Донбассе, США понимают, что диверсионный след всё равно приведёт к ним и поддержать Россию могут не просто отдельные страны, а образовавшиеся по их собственной вине целые военные блоки.