Путин: Выбор организации общества и государства будет определятся народом РФ, а не извне

Президент России Владимир Путин заявил, что только народ РФ будет определять выбор организации общества и государства, а не представители других государств. Об этом он сообщил во время ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста "Русской службы Би-би-си". Лидер РФ подчеркнул, что в нашей стране действует разделение властей — есть исполнительная, законодательная и судебная.

"Ясно, что в каждой стране, на каждом этапе её развития существуют определённые нюансы, связанные с полномочиями этих властей. Мы будем стремиться к тому, чтобы они работали раздельно, чтобы страна была сплочённой, эффективной, устремлённой вперёд. И в конечном итоге выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете", — ответил Путин на вопрос корреспондента.