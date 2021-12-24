Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Севастополе превысил 90%

В Севастополе уровень коллективного иммунитета к коронавирусу достиг уже 90,2%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с CoViD-19.

"К числу лидеров по коллективному иммунитету помимо Севастополя (90,2%) добавился Чукотский автономный округ (80,3%)", — отмечается в релизе.

При этом в целом по стране данный показатель за неделю вырос на 2,2% и достиг 60,4%. Об этом журналистам сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что по состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, а вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз.