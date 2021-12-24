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Песков усомнился в болезни курганской журналистки, посетившей пресс-конференцию Путина

Пресс-секретарь президента отметил, что представителей СМИ перед мероприятием ждала "достаточно жёсткая проверка".

24 декабря, 11:59

Пресс-конференция Владимира Путина © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

Утверждения о якобы больной журналистке, прошедшей на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определённой схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жёсткая проверка", — сказал Песков.

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Отметим, что накануне журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представитель информационно-делового портала "Область 45", после пресс-конференции с российским лидером опубликовала пост в "Инстаграме", где рассказала, что якобы прошла на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов, а также пожаловалась на температуру. Позже она отредактировала пост и удалила фразу о тестах, но в СМИ сохранялся скриншот сообщения. Журналистка подчеркнула, что температура может подниматься из-за недосыпа и волнения, что и произошло в её случае.

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Напомним, 23 декабря в Манеже прошла ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов. В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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