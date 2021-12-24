Песков усомнился в болезни курганской журналистки, посетившей пресс-конференцию Путина

Утверждения о якобы больной журналистке, прошедшей на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, являются эмоциональной несдержанностью, не имеющей отношения к реальности. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Журналисты сдавали, во-первых, не один, а три ПЦР-теста по определённой схеме, поэтому тут уже однозначно. Скорее всего, это эмоциональная несдержанность, которая на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. Не думаем, что у них могла быть температура, тем более что была достаточно жёсткая проверка", — сказал Песков.

Отметим, что накануне журналистка из Кургана Анна Шишминцева, представитель информационно-делового портала "Область 45", после пресс-конференции с российским лидером опубликовала пост в "Инстаграме", где рассказала, что якобы прошла на мероприятие с неправильными датами ПЦР-тестов, а также пожаловалась на температуру. Позже она отредактировала пост и удалила фразу о тестах, но в СМИ сохранялся скриншот сообщения. Журналистка подчеркнула, что температура может подниматься из-за недосыпа и волнения, что и произошло в её случае.