Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут

В Манеже завершилась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов.

В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.