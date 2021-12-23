Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут
В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз.
Владимир Путин. Фото © LIFE
В Манеже завершилась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Общение главы государства с журналистами продлилось 3 часа 56 минут. Он ответил на 55 вопросов.
В таком формате российский лидер пообщался с прессой в 17-й раз. Аккредитацию на мероприятие в этом году получили 507 представителей СМИ.
Главу государства спрашивали про восстановление экономики после пандемии, повышении ключевой ставки, демографии, вакцинации, НАТО, Украине и даже о соцсетях.
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