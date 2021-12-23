Путин — о госперевороте на Украине: Зачем? Янукович и так на всё согласился

Путин — о госперевороте на Украине. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции напомнил, как развивалась ситуация на Украине в 2013–2014 годах. Он отметил, что обострение произошло после госпереворота в Незалежной и до этого момента Москве "и в голову не приходило", чтобы Крым воссоединился с нашей страной.

"Мы с ними (с властями Украины. — Прим. Лайфа) работали, да, спорили из-за газа, но работали и готовы были и дальше работать, но в 2014 году произошёл кровавый госпереворот, людей сжигали... Президент Янукович со всем согласился, и через день, через два — госпереворот. Зачем? Янукович и так со всем согласился, он был готов уйти, победа оппозиции была неминуема. Ну зачем они это сделали?" — задаётся вопросом российский лидер.

После этого, отметил Путин, "случился Крым", так как Россия не могла отказать людям. "Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе".

"Так возник кризис, который сегодня развивается", — заключил президент.