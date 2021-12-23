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Путин оценил обещания НАТО о нерасширении на восток: На-ду-ли, просто нагло обманули

Президент добавил, что действия Москвы будут зависеть не от хода нынешних переговоров с Западом, а от безусловного обеспечения безопасности.

23 декабря, 10:40
<p>Пресс-конференция с президентом РФ © LIFE</p>

Пресс-конференция с президентом РФ © LIFE

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Запад должен дать России гарантии безопасности "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас". Он жёстко напомнил об обещаниях НАТО отказаться от расширения на восток, которые альянс не сдержал.

"Важен не ход переговоров (по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа), а результат. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли, просто нагло обманули! Пять волн расширения НАТО!" подчеркнул глава государства.

Путин обсудил с Макроном Украину, НАТО, кризис на белорусской границе

Путин обсудил с Макроном Украину, НАТО, кризис на белорусской границе

Путин добавил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности.

Ранее Путин объяснил расширение НАТО на восток "эйфорией Запада после холодной войны". Также, по мнению президента, это происходит из-за "неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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