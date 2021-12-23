Путин оценил обещания НАТО о нерасширении на восток: На-ду-ли, просто нагло обманули

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что Запад должен дать России гарантии безопасности "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас". Он жёстко напомнил об обещаниях НАТО отказаться от расширения на восток, которые альянс не сдержал.

"Важен не ход переговоров (по гарантиям безопасности. — Прим. Лайфа), а результат. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? На-ду-ли, просто нагло обманули! Пять волн расширения НАТО!" — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности.