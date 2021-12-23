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Путин: Соцсети должны дополнять реальную жизнь, а не подменять её

Российский лидер добавил, что именно для этого есть различные представительные органы власти, которые в диалоге между собой должны выработать определённые правила поведения.

23 декабря, 10:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания такого контента в Интернете, который бы шёл на пользу. Он также подчеркнул, что молодые люди не должны заболевать соцсетями и подменять ими реальную жизнь.

"Возможности интернетные, сети различные, они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только в ней. Вот это тогда деградация", — сказал Путин, отвечая на вопрос актрисы Анны Хилькевич.

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Российский лидер подчеркнул, что именно для этих целей существуют различные представительные органы власти, в том числе парламенты, общественные организации и некоммерческие структуры, которые должны в диалоге между собой выработать определённые правила поведения.

Ранее Эрдоган назвал соцсети одной из основных угроз демократии. Активное развитие технологий и виртуального пространства участвует в формировании социальной среды современных обществ, напомнил турецкий президент.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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