Путин: Соцсети должны дополнять реальную жизнь, а не подменять её

Президент России Владимир Путин заявил о важности создания такого контента в Интернете, который бы шёл на пользу. Он также подчеркнул, что молодые люди не должны заболевать соцсетями и подменять ими реальную жизнь.

"Возможности интернетные, сети различные, они должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только в ней. Вот это тогда деградация", — сказал Путин, отвечая на вопрос актрисы Анны Хилькевич.

Российский лидер подчеркнул, что именно для этих целей существуют различные представительные органы власти, в том числе парламенты, общественные организации и некоммерческие структуры, которые должны в диалоге между собой выработать определённые правила поведения.