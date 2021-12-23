Путин: В России предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях

В России предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях, рассказал на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. Он назвал проблемы распространения деструктивного контента в Сети, буллинга в школе, провокаций насущными для всех стран.

"У нас сто с лишним случаев предотвращено серьёзных преступлений в учебных заведениях. Просто поток идёт. Отсюда и требования к "приземлениям" платформ, чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам", — сказал российский лидер.

По мнению президента, для соцсетей это бизнес — "деньги любой ценой", поэтому они уходят от национального контроля, о детях не думают. Это и оборачивается негативными проявлениями, подчеркнул Путин. В связи с этим он считает, что нужно найти "золотую середину" в вопросе распространения информации через Интернет.