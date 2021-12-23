Путин: В России предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях
По мнению главы государства, одна из причин этой проблемы кроется в политике руководства соцсетей.
Владимир Путин. Фото © LIFE
В России предотвращено 127 преступлений в учебных заведениях, рассказал на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин. Он назвал проблемы распространения деструктивного контента в Сети, буллинга в школе, провокаций насущными для всех стран.
"У нас сто с лишним случаев предотвращено серьёзных преступлений в учебных заведениях. Просто поток идёт. Отсюда и требования к "приземлениям" платформ, чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам", — сказал российский лидер.
По мнению президента, для соцсетей это бизнес — "деньги любой ценой", поэтому они уходят от национального контроля, о детях не думают. Это и оборачивается негативными проявлениями, подчеркнул Путин. В связи с этим он считает, что нужно найти "золотую середину" в вопросе распространения информации через Интернет.
А ранее глава государства высказался о причинах буллинга в школах. По словам Путина, в западных парламентах активно обсуждается данный вопрос и в нашей стране следует сделать так же.
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