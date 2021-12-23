Советник жены Федуна принял решение уйти из "Спартака"
При этом в клубе отказались комментировать данную информацию, заявив, что озвучат её после формирования спортивного блока.
Зарема Салихова. Фото © business-vector.info
Советник жены владельца "Спартака" Заремы Салиховой итальянец Франко Камоцци принял решение уйти из клуба. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист Максим Фридман.
"После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе", — отметил журналист.
При этом генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков отказался комментировать данную информацию и сообщил, когда по этому вопросу в клубе дадут более конкретные ответы.
"Когда у нас будет полностью сформирован спортивный блок, всё озвучим. Это произойдёт после новогодних праздников. Камоцци приезжал и сопровождал Ваноли. Что касается его деятельности, он внёс лепту в комплектование команды. Я говорю о нём в прошедшем времени, потому что он улетел в Италию", — сообщил Мележиков в эфире "Матч ТВ".
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