Советник жены Федуна принял решение уйти из "Спартака"

" После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе ", — отметил журналист.

При этом генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков отказался комментировать данную информацию и сообщил, когда по этому вопросу в клубе дадут более конкретные ответы.

"Когда у нас будет полностью сформирован спортивный блок, всё озвучим. Это произойдёт после новогодних праздников. Камоцци приезжал и сопровождал Ваноли. Что касается его деятельности, он внёс лепту в комплектование команды. Я говорю о нём в прошедшем времени, потому что он улетел в Италию", — сообщил Мележиков в эфире "Матч ТВ".