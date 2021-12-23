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Советник жены Федуна принял решение уйти из "Спартака"

При этом в клубе отказались комментировать данную информацию, заявив, что озвучат её после формирования спортивного блока.

23 декабря, 10:33
<p>Зарема Салихова. Фото © <a href="https://www.business-vector.info/dengi-ot-saratovskih-aktivov-128473/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">business-vector.info</a></p>

Зарема Салихова. Фото © business-vector.info

Советник жены владельца "Спартака" Заремы Салиховой итальянец Франко Камоцци принял решение уйти из клуба. Об этом в своём телеграм-канале написал журналист Максим Фридман.

"После назначения Каттани на пост спортивного директора Камоцци посчитал, что ему особо больше нечего делать в клубе, и принял решение об уходе", — отметил журналист.

При этом генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков отказался комментировать данную информацию и сообщил, когда по этому вопросу в клубе дадут более конкретные ответы.

Бывший скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором "Спартака"

Бывший скаут ПСЖ Каттани стал спортивным директором "Спартака"

"Когда у нас будет полностью сформирован спортивный блок, всё озвучим. Это произойдёт после новогодних праздников. Камоцци приезжал и сопровождал Ваноли. Что касается его деятельности, он внёс лепту в комплектование команды. Я говорю о нём в прошедшем времени, потому что он улетел в Италию", — сообщил Мележиков в эфире "Матч ТВ".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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