Путин ответил на вопрос Хилькевич, деградирует ли поколение из-за соцсетей

Путин отвечает на вопрос Анны Хилькевич об общении подростков в соцсетях. Видео © LIFE

Звезда "Универа" Анна Хилькевич в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции президента задала Владимиру Путину вопрос, считает ли он, что поколение деградирует из-за социальных сетей, и как вообще относится к общению подростков в Сети. Как отметил глава государства, дети всегда умнее родителей, а с развитием технологий улучшаются способы передачи информации. Кроме того, люди думают интереснее и креативнее.

"Почему ж деградирует? Да нет, ну что вы? Вообще, человечество всегда развивается и дети всегда лучше и умнее своих родителей. <...> Вопрос в том, чтобы создавался контент, который шёл бы на пользу. Чтобы молодые люди не заболевали Интернетом, не подменяли реальную жизнь сидением в Сети. Чтобы движение было, жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, музеи посещали, в театрах бывали", — пояснил российский лидер.