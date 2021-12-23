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Два футболиста "Зенита" претендуют на награду лучшему бразильскому игроку в Европе

В списке также можно встретить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, нападающего ПСЖ Неймара и ряд других звёзд.

23 декабря, 10:50

Фото © ФК "Зенит" / Анна Мейер

Игроки питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо номинированы на приз лучшему бразильскому футболисту в Европе. Награду вручает сайт Sambafoot, где и проходит голосование.

В числе претендентов также можно встретить нападающего ПСЖ Неймара, вратаря "Ливерпуля" Алиссона Бекера, нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса и целый ряд других суперзвёзд мирового футбола.

Лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре признали футболиста "Зенита" Клаудиньо

Лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре признали футболиста "Зенита" Клаудиньо

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Малком забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 13 играх. Клаудиньо же отличился семь раз и дважды выступил в роли ассистента, проведя 12 матчей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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