Два футболиста "Зенита" претендуют на награду лучшему бразильскому игроку в Европе
В списке также можно встретить голкипера "Ливерпуля" Алиссона, нападающего ПСЖ Неймара и ряд других звёзд.
Фото © ФК "Зенит" / Анна Мейер
Игроки питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо номинированы на приз лучшему бразильскому футболисту в Европе. Награду вручает сайт Sambafoot, где и проходит голосование.
В числе претендентов также можно встретить нападающего ПСЖ Неймара, вратаря "Ливерпуля" Алиссона Бекера, нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса и целый ряд других суперзвёзд мирового футбола.
Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Малком забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 13 играх. Клаудиньо же отличился семь раз и дважды выступил в роли ассистента, проведя 12 матчей.
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