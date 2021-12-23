Два футболиста "Зенита" претендуют на награду лучшему бразильскому игроку в Европе

Игроки питерского "Зенита" Малком и Клаудиньо номинированы на приз лучшему бразильскому футболисту в Европе. Награду вручает сайт Sambafoot , где и проходит голосование.

В числе претендентов также можно встретить нападающего ПСЖ Неймара, вратаря "Ливерпуля" Алиссона Бекера, нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса и целый ряд других суперзвёзд мирового футбола.

Добавим, что в текущем сезоне РПЛ Малком забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 13 играх. Клаудиньо же отличился семь раз и дважды выступил в роли ассистента, проведя 12 матчей.