Путин напомнил США, кому раньше принадлежали Калифорния и Техас

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал дальнейшее продвижение НАТО на Восток. Российский лидер задал вопрос, как американцы бы отнеслись, если бы РФ установила ракеты на границе Канады и США или Мексики и США.

"Что, у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, всё затихло, никто не вспоминает про это, как вспоминают про Крым. Замечательно", — сказал Путин.

Президент добавил, что и Москва старается не вспоминать, как складывалась и кто создал Украину.

Путин рассказал, кто создал Украину © LIFE

"Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз", — добавил глава государства.