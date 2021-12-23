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Путин напомнил США, кому раньше принадлежали Калифорния и Техас

Президент отметил, что и у Соединённых Штатов ранее возникали проблемы с соседними государствами.

23 декабря, 10:41

Владимир Путин. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал дальнейшее продвижение НАТО на Восток. Российский лидер задал вопрос, как американцы бы отнеслись, если бы РФ установила ракеты на границе Канады и США или Мексики и США.

"Что, у Мексики и США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли? Ну ладно, всё затихло, никто не вспоминает про это, как вспоминают про Крым. Замечательно", — сказал Путин.

Путин — о переговорах с США и НАТО: Это они пришли на порог нашего дома с ракетами

Путин — о переговорах с США и НАТО: Это они пришли на порог нашего дома с ракетами

Президент добавил, что и Москва старается не вспоминать, как складывалась и кто создал Украину.

Путин рассказал, кто создал Украину © LIFE

"Кто её создал-то? Ленин Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз", — добавил глава государства.

Путин предположил, что США могут вооружить Украину и подтолкнуть к нападению на Крым

Путин предположил, что США могут вооружить Украину и подтолкнуть к нападению на Крым

Ранее Путин объяснил расширение НАТО на Восток "эйфорией Запада после холодной войны". Также, по мнению президента, это происходит из-за "неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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