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Путин — о переговорах с США и НАТО: Это они пришли на порог нашего дома с ракетами

Российский лидер отметил, что требование Москвы не ставить ракеты вблизи территории РФ не является каким-то избыточным.

23 декабря, 10:36

Владимир Путин. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала Sky News, от чего будут зависеть дальнейшие действия Москвы в переговорах с Вашингтоном и НАТО. Глава государства отметил, что действия нашей стороны будут зависеть от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и в исторической перспективе.

"Мы, что ли, ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?" — заявил российский лидер.

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Путин — об иностранных базах возле России: Окружить такую территорию — сложная задача

Путин подчеркнул, что требование Москвы не ставить ракеты вблизи территории РФ не является каким-то избыточным.

А ранее Лайф сообщал, что РФ призвала США отказаться от размещения военных баз в постсоветских странах вне НАТО. Кроме того, Москва предложила Вашингтону не использовать инфраструктуру таких государств для ведения любой военной деятельности.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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