Путин — о переговорах с США и НАТО: Это они пришли на порог нашего дома с ракетами

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос журналистки телеканала Sky News, от чего будут зависеть дальнейшие действия Москвы в переговорах с Вашингтоном и НАТО. Глава государства отметил, что действия нашей стороны будут зависеть от безусловного обеспечения безопасности РФ сегодня и в исторической перспективе.

"Мы, что ли, ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?" — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что требование Москвы не ставить ракеты вблизи территории РФ не является каким-то избыточным.