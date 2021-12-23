Путин рассказал, как дружба с Си Цзиньпином помогает выстраивать сотрудничество России и Китая

Президент России Владимир Путин назвал свои отношения с председателем КНР Си Цзиньпином дружескими и доверительными. Заявление прозвучало в ходе большой пресс-конференции главы государства в четверг, 23 декабря.

"Если вы заметили, мы с председателем Си Цзиньпином всё время обращаемся друг к другу как друзья: "друг", "друг". Так и есть. У нас личные отношения сложились, очень доверительные, и они помогают выстраиванию деловых отношений", — рассказал российский лидер, отвечая на вопрос корреспондента Синьхуа.

Путин отметил, что в той же сфере экономики Азия идёт быстрыми темпами, и по этому направлению мы эффективно развиваем отношения, достигнув оборота в 100 миллиардов, причём он уже превысил допандемийный уровень. Кроме того, Россия и Китай сотрудничают в энергетике, в том числе в атомной, в сфере высоких технологий, в космосе. Президент РФ высоко оценил и военное сотрудничество с Пекином не только по линии вооружений, но и в части совместного патрулирования территорий и участия в международных военных играх.

"Это всеобъемлющее партнёрство стратегического характера, пока не имеющее прецедентов в истории, во всяком случае, между Россией и Китаем. И это напряжённая работа, которая идёт на пользу российскому и китайском народу", — указал Путин.