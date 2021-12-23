Путин — о регулировании в Сети: Важно соблюсти золотую середину
Подавлять свободу не стоит, однако общество должно быть защищено от негативных проявлений, пояснил глава государства.
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Лидер РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря о безопасности в Сети, указал, что происходящее в Интернете должно подчиняться правилам бытия и закону. При этом напомнил, что во всём мире обсуждается уход от обезличенности во Всемирной паутине.
"Интернет — это часть нашей жизни, поэтому всё, что там происходит, должно подчиняться общим правилам бытия и морали и юридическим правилам. Важно соблюсти середину: не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же Интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", — указал глава государства.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети. Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.
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