Путин — о регулировании в Сети: Важно соблюсти золотую середину

Лидер РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря о безопасности в Сети, указал, что происходящее в Интернете должно подчиняться правилам бытия и закону. При этом напомнил, что во всём мире обсуждается уход от обезличенности во Всемирной паутине.

"Интернет — это часть нашей жизни, поэтому всё, что там происходит, должно подчиняться общим правилам бытия и морали и юридическим правилам. Важно соблюсти середину: не подавлять свободу выражения и распространения информации в том же Интернете, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений", — указал глава государства.