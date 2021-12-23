Путин: Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" — это что, свобода творчества?
Президент напомнил, что свобода вступает в противоречие с целями, ради которых её развивают, когда сталкивается со свободой другого человека.
Пресс-конференция с президентом РФ © LIFE
В ходе большой пресс-конференции президенту РФ задали вопрос о том, где грань между защитой чьих-то чувств и свободой художника на самовыражение. Владимир Путин привёл ряд говорящих примеров, отметив особенно, что и без свободы нет движения вперёд.
"Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще, потому что без свободы нет движения вперёд — нас ждёт печальное будущее, тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, ради которых мы её развиваем, когда сталкивается со свободой другого человека. Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", — отметил глава государства.
Он призвал не допускать подобного и напомнил, что свобода должна проистекать от уважения к тем, кого касаются такие действия.
Ранее Лайф рассказывал, что жителю Томска дали два года условно за фото нациста на сайте "Бессмертного полка". Подсудимый пытался опубликовать портрет одного из лидеров фашистской Германии — Йозефа Геббельса.
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