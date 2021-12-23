Путин: Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" — это что, свобода творчества?

В ходе большой пресс-конференции президенту РФ задали вопрос о том, где грань между защитой чьих-то чувств и свободой художника на самовыражение. Владимир Путин привёл ряд говорящих примеров, отметив особенно, что и без свободы нет движения вперёд.

"Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" — это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Конечно, мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще, потому что без свободы нет движения вперёд — нас ждёт печальное будущее, тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что эта свобода вступает в противоречие с целями, ради которых мы её развиваем, когда сталкивается со свободой другого человека. Оскорбления в адрес пророка Мухаммеда — это свобода творчества? Это нарушение святых чувств людей, которые исповедуют ислам", — отметил глава государства.