Путин предупредил об угрозе голода в Афганистане и призвал оказать народу страны помощь
Вместе с тем глава государства отметил готовность Москвы тоже сделать всё, что в её силах.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
В Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должны взять виновники её бед — США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в столичном выставочном комплексе "Манеж".
"Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, они и должны оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать всё, что в наших силах", — сказал российский лидер.
В частности, Вашингтону следует разморозить денежные авуары Афганистана, считает Путин. Президент при этом подчеркнул, он хочет, чтобы отношения между Москвой и Кабулом складывались наилучшим образом. Вместе с тем он указал на опасения относительно проникновения экстремистов в пограничные среднеазиатские республики и распространения наркотиков из Афганистана. В вопросе признания нового правительства страны Путин призвал исходить из реалий. Только вхождение всех этнических групп в кабмин может создать условия для стабилизации в Афганистане.
Ранее сообщалось, что Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи народу Афганистана.
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