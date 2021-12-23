Путин предупредил об угрозе голода в Афганистане и призвал оказать народу страны помощь

В Афганистане может возникнуть голод, а ответственность за оказание стране гуманитарной помощи должны взять виновники её бед — США. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в столичном выставочном комплексе "Манеж".

"Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, они и должны оказать помощь. Мы со своей стороны будем делать всё, что в наших силах", — сказал российский лидер.