18-летний Евгений Семененко стал победителем короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге.

За свой прокат он получил 98,03 балла. Ставший вторым Марк Кондратюк проиграл менее балла — 97,77. Тройку лидеров замкнул Макар Игнатов, набравший за свой прокат 95,84 балла. Добавим, что фаворит соревнований — Михаил Коляда — стал лишь пятым, проиграв Семененко менее четырёх баллов. Разбивший подбородок Александр Самарин расположился следом за ним — на шестом месте.