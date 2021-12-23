"Попытка сдержать развитие Китая": Путин назвал ошибкой бойкот США Олимпиады в Пекине
Ранее власти Штатов заявили, что официальные лица страны не будут присутствовать на Играх.
Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY
Президент России Владимир Путин назвал ошибкой бойкот Олимпиады в Пекине. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции назвал ошибкой бойкот США Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.
"Это (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США, и он мне сказал: "Блокады Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе были ошибкой со стороны Штатов". Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? С попытками сдержать развитие Китая. Никаких других мотивов быть не может. Спорт, как и искусство, должен объединять людей. И, когда спорт лишают основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Это последние, небольшие варианты развития отношений между странами. Это ошибка. Но ничего не поделаешь, все совершают ошибки. Правда, не все их повторяют, но это тот самый случай, когда повторяется. Дело не в фамилии руководителя страны. Дело в одном — попытка сдержать развитие. Не дать поднять голову возможным конкурентам", — заявил Путин.
Глава государства также заметил, что Запад не сможет подобными шагами сдержать развитие Китая и только зря использует спорт в этих целях.
"Что касается нас — мы всегда были против политизации спорта", — заключил глава государства.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, и в Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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