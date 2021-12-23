"Это (бойкот Олимпиады в Пекине. — Прим. Лайфа) решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько с одним из бывших президентов США, и он мне сказал: "Блокады Олимпиад в Москве и Лос-Анджелесе были ошибкой со стороны Штатов". Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? С попытками сдержать развитие Китая. Никаких других мотивов быть не может. Спорт, как и искусство, должен объединять людей. И, когда спорт лишают основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу. Это последние, небольшие варианты развития отношений между странами. Это ошибка. Но ничего не поделаешь, все совершают ошибки. Правда, не все их повторяют, но это тот самый случай, когда повторяется. Дело не в фамилии руководителя страны. Дело в одном — попытка сдержать развитие. Не дать поднять голову возможным конкурентам", — заявил Путин.