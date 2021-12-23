Путин: Мы найдём способы, чтобы обеспечить мобильную связь в Крыму

Президент России Владимир Путин заявил, что проблема с мобильной связью в Крыму будет решаться, как и другие трудности, с которыми сталкивается регион. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

"Что касается мобильной связи. Так же, как и по другим направлениям, мы найдём способ для того, чтобы обеспечить интересы людей. Я сейчас не буду заранее забегать и полностью информировать вас и собравшихся, как мы это сделаем, чтобы не помешать самому процессу, но мы будем думать и, надеюсь, решим эту проблему", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что в регионе есть и другие проблемы, которые будут "постепенно, но уверенно" решаться. Он выразил надежду, что крымчане и севастопольцы "чувствуют уже сегодня и почувствуют завтра" результаты соответствующих решений.