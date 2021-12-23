Путин назвал сибиряков золотым фондом России

"Меня спрашивали, где бы вы хотели жить, в Петербурге, в Москве. В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди, просто реально, знаете, золотой фонд России — это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом", — пояснил президент в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.