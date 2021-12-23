Путин назвал сибиряков золотым фондом России
Глава государства отметил моральные качества и ценности жителей занимающего большую часть Северной Азии региона.
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Путин отвечает на вопрос Лайфа. Видео © LIFE
Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа Александра Юнашева, назвал жителей Сибири золотым фондом нашей страны.
"Меня спрашивали, где бы вы хотели жить, в Петербурге, в Москве. В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди, просто реально, знаете, золотой фонд России — это сибиряки. По своим ценностям и моральным качествам. Всякие есть, но я говорю в целом", — пояснил президент в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции.
Ранее сегодня глава государства ответил на вопрос, какой российский город выбрал бы для жизни. Путину предложили назвать что-то, кроме Москвы и Петербурга. Как отметил сам российский лидер, сейчас власти должны уделить внимание развитию малых городов.
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