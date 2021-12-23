Суд арестовал спалившего томскую "Ленту" сотрудника
Ущерб от действий Александра Шнайдера оценивается по меньшей мере в два миллиарда рублей.
Александр Шнайдер © LIFE
Житель Томска, который поджёг гипермаркет "Лента", заключён под стражу до 21 февраля 2022 года. Такое решение огласил судья Кировского районного суда.
"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21 февраля 2022 года", — приводит ТАСС слова судьи.
По предварительным данным, ущерб от действий Александра Шнайдера оценён по меньшей мере в два миллиарда рублей.
Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске днём 21 декабря. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.
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