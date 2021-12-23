НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Суд арестовал спалившего томскую "Ленту" сотрудника

Ущерб от действий Александра Шнайдера оценивается по меньшей мере в два миллиарда рублей.

23 декабря, 12:18
<p>Александр Шнайдер © LIFE</p>

Александр Шнайдер © LIFE

Житель Томска, который поджёг гипермаркет "Лента", заключён под стражу до 21 февраля 2022 года. Такое решение огласил судья Кировского районного суда.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 21 февраля 2022 года", — приводит ТАСС слова судьи.

По предварительным данным, ущерб от действий Александра Шнайдера оценён по меньшей мере в два миллиарда рублей.

Томская полиция показала видео с моментом поджога гипермаркета "Лента"

Томская полиция показала видео с моментом поджога гипермаркета "Лента"

Напомним, крупный пожар вспыхнул в гипермаркете "Лента" в Томске днём 21 декабря. Из здания эвакуировали более сотни человек. Лайф публиковал видео изнутри магазина, снятое в самом начале пожара. Изначально поджигатель объяснил свои действия тем, что ему "надоело работать", позже он обвинил "голоса в голове", а затем озвучил новую версию и заявил, что его из себя вывели придирки начальницы. По словам источника Лайфа, мужчина работал в гипермаркете всего две недели. Также известно, что он состоял на учёте в психиатрической клинике, но, по данным Лайфа, не появлялся там в течение двух лет.

Руины и обледеневшие продукты: Лайф публикует видео последствий крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске

Руины и обледеневшие продукты: Лайф публикует видео последствий крупного пожара в гипермаркете "Лента" в Томске

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1