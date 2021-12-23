Путин назвал непростой ситуацию с долгами "Роснано"

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с долгами компании "Роснано". Глава государства отметил, что это непростая проблема, но у нового руководства есть карт-бланш на её изучение. Также Путин подчеркнул, что есть достаточно большой объём гарантий, которые предоставлены Правительством РФ под проекты.

"Компания "Роснано" — это, по сути, венчурная компания. Не буду скрывать, я был одним из инициаторов создания этой компании. В своё время подталкивал правительство и финансово-экономической блок к созданию спутниковой группировки ГЛОНАСС. Иначе мы бы попадали в такой цугцванг, когда с орбиты снимали спутники, которые непродолжительное время находились на орбите, и при том объёме финансирования никогда бы не создали полноценную группировку, которая позволила бы нам заниматься и решать задачи в той сфере, которая перед ГЛОНАСС стоит. А мы сделали это", — отметил Путин в ходе пресс-конференции.

Глава государства добавил, что с "Роснано" складывается такая же ситуация. Путин подчеркнул, что компания (а не государство) должна поработать со своими кредиторами. По его словам, недавно "Роснано" из своих собственных средств погасило часть обязательств.

"Это значит, что в целом компания является жизнеспособной. Это такой процесс, думаю, что его надо проводить спокойно, исходя из реалий экономической ситуации и тех проектов и программ, которые, конечно, должны приносить доход, потому что компания должна работать на рынке. Мы, разумеется, этот процесс будем поддерживать", — заключил российский лидер.

Отметим, что акции "Роснано" на 100% находятся во владении государства. В группу входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано", а также Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы в 37 регионах РФ работает 138 предприятий и R&D-центров (Research and development — "Исследования и разработки").