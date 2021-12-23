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Беременность и тяжёлое течение ковида названы противопоказаниями к применению "Мир-19"

Препаратом могут лечиться люди в возрасте от 18 до 65 лет. Курс составляет 14 дней, а перерыв между ингаляциями — 7–8 часов, говорится в инструкции к лекарству.

23 декабря, 12:06
<p>Фото © <a href="https://fmba.gov.ru/press-tsentr/novosti/detail/?ELEMENT_ID=47567" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФМБА России</a></p>

Фото © ФМБА России

Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешён к применению пациентами в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщается в инструкции.

"Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", — приводит ТАСС текст.

Препарат назначается в стационарных условиях. Он вводится ингаляционным способом с помощью "меш-ингалятора (небулайзера)" дважды в день. Курс лечения рассчитан на 14 дней (28 применений). Между ингаляциями необходим перерыв семь-восемь часов, указывается в инструкции. "Мир-19" противопоказан беременным, кормящим женщинам, пациентам с тяжёлым течением коронавируса и людям, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды.

Кроме того, с осторожностью его стоит использовать пациентам с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.

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Напомним, 22 декабря Минздрав зарегистрировал препарат против коронавируса "Мир-19". Он был разработан по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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