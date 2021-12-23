Беременность и тяжёлое течение ковида названы противопоказаниями к применению "Мир-19"

Препарат против коронавируса "Мир-19" разрешён к применению пациентами в возрасте от 18 до 65 лет. Об этом сообщается в инструкции.

"Показание к применению: лечение новой коронавирусной инфекции (CoViD-19) у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет", — приводит ТАСС текст.

Препарат назначается в стационарных условиях. Он вводится ингаляционным способом с помощью "меш-ингалятора (небулайзера)" дважды в день. Курс лечения рассчитан на 14 дней (28 применений). Между ингаляциями необходим перерыв семь-восемь часов, указывается в инструкции. "Мир-19" противопоказан беременным, кормящим женщинам, пациентам с тяжёлым течением коронавируса и людям, которые на постоянной основе применяют системные глюкокортикостероиды.

Кроме того, с осторожностью его стоит использовать пациентам с онкологией и аутоиммунными заболеваниями.