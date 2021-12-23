Путин объяснил, почему россиянки "расхотели рожать"

Власти страны в ближайшее время намерены выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, — от рождения до окончания школы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции в четверг, комментируя проблему демографии.

Глава государства рассказал, что в его семье несколько поколений назад как по линии отца, так и по линии матери было по девять-десять детей, но почти все погибли во времена Великой Отечественной войны. А второй демографический удар, напомнил Путин, пришёлся на 1991 год, кода после развала СССР горизонт планирования в семьях стал минимальным. Восстанавливаться ситуация начала в 2004–2006 годах.

"Связано это с изменением экономической ситуации и с расширением горизонта планирования. Поднять на ноги малыша довольно сложно, поэтому все наши действия, в том числе в период пандемии, были направлены на поддержку семей с детьми", — рассказал Путин, анонсируя в том числе новые меры поддержки, которые государство нацелено реализовать в ближайшее время.

Президент России добавил, что есть и более тонкие факторы, влияющие на демографию. Так, отвечая на вопрос журналистки "Спаса" о том, почему россиянки "расхотели рожать", Путин заметил, что эта тенденция есть не только в России, но и в других постиндустриальных странах.

"Это связано с изменением приоритетов в жизни людей, в том числе у женщин детородного возраста. Сначала идёт образование, потом постобразование, карьера и потом ребёнок. И это уже к 30 годам, а там уже о втором не задумаешься", — развёл руками российский лидер.

По словам Путина, действовать здесь нужно постепенно и мягко, в том числе посредством СМИ показывая, что "счастье и радость материнства и отцовства выше материального благополучия".