Путин пообещал сразу после пресс-конференции разобраться в ситуации с ЧП на ТЭЦ в Бурятии
Ранее на электростанции в Улан-Удэ произошло задымление, пришлось отключить четыре котла.
Фото © МЧС по Республике Бурятия
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Глава государства пообещал сразу после окончания мероприятия выяснить, что там происходит.
"Сейчас закончим работу, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит и чем надо помочь", — заявил глава государства.
Напомним, ночью 23 декабря в Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. На электростанции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, вследствие чего было отключено четыре котла. Власти города готовят пункты временного размещения людей после пожара. Также из-за происшествия в городе введён режим ЧС.
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