НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин пообещал сразу после пресс-конференции разобраться в ситуации с ЧП на ТЭЦ в Бурятии

Ранее на электростанции в Улан-Удэ произошло задымление, пришлось отключить четыре котла.

23 декабря, 11:59

Фото © МЧС по Республике Бурятия

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Глава государства пообещал сразу после окончания мероприятия выяснить, что там происходит.

"Сейчас закончим работу, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит и чем надо помочь", — заявил глава государства.

Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии превысил миллион рублей

Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии превысил миллион рублей

Напомним, ночью 23 декабря в Улан-Удэ произошла авария на ТЭЦ-1. На электростанции произошло задымление в результате возгорания электрической проводки, вследствие чего было отключено четыре котла. Власти города готовят пункты временного размещения людей после пожара. Также из-за происшествия в городе введён режим ЧС.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1