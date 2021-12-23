Путин пообещал сразу после пресс-конференции разобраться в ситуации с ЧП на ТЭЦ в Бурятии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ЧП на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Глава государства пообещал сразу после окончания мероприятия выяснить, что там происходит.

"Сейчас закончим работу, прямо сейчас, после окончания пресс-конференции выясню, что там происходит и чем надо помочь", — заявил глава государства.