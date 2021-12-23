Путин — об исполнении его желаний Дедом Морозом: Я ему благодарен. Видео © LIFE

Президента РФ Владимира Путина в ходе ежегодной большой пресс-конференции спросили о том, какие у него отношения с Дедом Морозом и исполняет ли новогодний волшебник его желания. Также глава государства поблагодарил дедушку за своё президентство.

"Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что я могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором нахожусь. Ещё больше я благодарен за это народу РФ, который доверил мне эту высокую должность", — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин выразил надежду на то, что волшебник будет одаривать россиян не только подарками, но и исполнением планов.