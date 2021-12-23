Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд. Видео © LIFE

В ходе большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали неожиданный юридическо-новогодний вопрос. Главу государства попросили оценить поступок юриста из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения. В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение. Это будет основная линия защиты", — пошутил президент.

Также Путин рассказал, что его отношения с новогодним волшебником до сих пор строились "благообразным образом" и он благодарен Деду Морозу.