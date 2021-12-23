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"Могу выступить адвокатом": Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд

Президент напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек.

23 декабря, 11:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Путин встал на защиту Деда Мороза, против которого россиянин подал иск в суд. Видео © LIFE

В ходе большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали неожиданный юридическо-новогодний вопрос. Главу государства попросили оценить поступок юриста из Санкт-Петербурга, который подал в суд на Деда Мороза.

"Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения. В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение. Это будет основная линия защиты", — пошутил президент.

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Также Путин рассказал, что его отношения с новогодним волшебником до сих пор строились "благообразным образом" и он благодарен Деду Морозу.

Напомним, юрист Игорь Мирзоев решил обратиться в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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