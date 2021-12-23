Минздрав Туркмении зарегистрировал антиковидную вакцину "Спутник лайт"

Минздрав Туркмении зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник лайт". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

"23 декабря 2021 года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину "Спутник лайт" и выдало соответствующий сертификат", — говорится в релизе.

Отметим, что 22 декабря лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране с начала пандемии не было выявлено ни одного случая заражения CoViD-19. В то же время он поручил "активизировать превентивные меры".

Ранее применение "Спутника лайт" одобрили в Аргентине. Российскую антиковидную вакцину в этой южноамериканской стране используют как в качестве самостоятельного препарата, так и бустера.