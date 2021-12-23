Минздрав Туркмении зарегистрировал антиковидную вакцину "Спутник лайт"
Лидер центральноазиатского государства Гурбангулы Бердымухамедов утверждает, что в стране до сих пор не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Фото © t.me / sputnik_vaccine
Минздрав Туркмении зарегистрировал российскую вакцину против коронавирусной инфекции "Спутник лайт". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
"23 декабря 2021 года Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину "Спутник лайт" и выдало соответствующий сертификат", — говорится в релизе.
Отметим, что 22 декабря лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что в стране с начала пандемии не было выявлено ни одного случая заражения CoViD-19. В то же время он поручил "активизировать превентивные меры".
Ранее применение "Спутника лайт" одобрили в Аргентине. Российскую антиковидную вакцину в этой южноамериканской стране используют как в качестве самостоятельного препарата, так и бустера.
Напомним, в январе этого года российский Минздрав выдал центру имени Гамалеи разрешение на клинические исследования облегчённой антиковидной вакцины. В середине февраля начались международные клинические исследования препарата, а ближе к концу месяца в Москве стартовала вакцинация им. 29 марта стало известно, что в Минздрав РФ подана заявка на регистрацию "Спутника лайт". 6 мая вакцина была официально зарегистрирована.
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