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Путин — об убийствах Политковской и Немцова: Я всё делал для того, чтобы раскрыть эти преступления

Президент отметил, что компетентные службы выполнили всё возможное, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях. Причём некоторые сотрудники в ходе задержания даже погибли.

23 декабря, 11:29

Акция памяти журналистки Анны Политковской. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Органам следствия и дознания неизвестно, чтобы истинные заказчики убийства журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова были на свободе. Об этом в ходе своей большой пресс-конференции в четверг заявил президент России Владимир Путин. Вопрос, связанный с этой темой, главе государства передал главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию. Он поинтересовался у Путина, известны ли ему имена истинных заказчиков перечисленных преступлений.

"Я всё сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления, и соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранителям и специальным службам. Как вам известно, за совершённые преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнения, что они — не заказчики, что заказчики остались где-то за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это неизвестно", — сообщил российский лидер.

Заказ на журналиста: Чем был известен организатор убийства Анны Политковской

Заказ на журналиста: Чем был известен организатор убийства Анны Политковской

Путин убеждён, что компетентные службы сделали всё, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях, причём некоторые сотрудники в ходе задержания погибли. Поэтому, по словам главы государства, "сведение счётов" здесь не просто недопустимо, но и идёт во вред нашей стране.

"Даже если речь идёт о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. Всё, что от нас зависит, будем делать и в будущем", — заключил президент.

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Тем не менее Путин добавил, что "если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, то будем их искать".

Ранее Путин рассказал о судьбе преступников, виновных в гибели известных россиян. Глава государства подчеркнул готовность продолжить работу по наказанию виновных лиц.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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