Путин — об убийствах Политковской и Немцова: Я всё делал для того, чтобы раскрыть эти преступления

Органам следствия и дознания неизвестно, чтобы истинные заказчики убийства журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова были на свободе. Об этом в ходе своей большой пресс-конференции в четверг заявил президент России Владимир Путин. Вопрос, связанный с этой темой, главе государства передал главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший в этом году Нобелевскую премию. Он поинтересовался у Путина, известны ли ему имена истинных заказчиков перечисленных преступлений.

"Я всё сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления, и соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранителям и специальным службам. Как вам известно, за совершённые преступления люди сидят в тюрьме. Есть мнения, что они — не заказчики, что заказчики остались где-то за скобками, что они спрятаны или спрятались, но органам следствия и дознания это неизвестно", — сообщил российский лидер.

Путин убеждён, что компетентные службы сделали всё, чтобы изобличить виновных в этих преступлениях, причём некоторые сотрудники в ходе задержания погибли. Поэтому, по словам главы государства, "сведение счётов" здесь не просто недопустимо, но и идёт во вред нашей стране.

"Даже если речь идёт о каких-то мотивах политического характера, то это может быть сложено в головах у тех, кто не понимает, что он делает. Но он должен понимать, что государство будет бороться с криминальными проявлениями подобного рода. Всё, что от нас зависит, будем делать и в будущем", — заключил президент.

Тем не менее Путин добавил, что "если за этим стоят какие-то заказчики, о которых мы не знаем, то будем их искать".