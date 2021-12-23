Путин: Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что будущее Донбасса должны определять только жители Донбасса и никто иной. Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции.

"Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут в Донбассе. Вот и всё. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории. Есть ли проблемы? Да. Потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались", — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что "всегда есть люди, которые могут плюнуть в экран", глядя не только на то, что происходит сегодня в России, но и на то, что происходит на Украине, где жителей готовят к суровой зиме и царит полная нищета.